Вчителям за роботу в спецшколах та інклюзивних класах встановлено надбавку

Встановлено 15 та 20 відсоткові надбавки для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл, а також для педпрацівників і помічників вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх освітніх закладів. Рішення про внесення відповідних змін до постанови КМУ від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» ухвалив Уряд України.

Відтепер вчителі в підготовчих класах спеціальних закладів загальної середньої освіти отримуватимуть доплату 20% за класне керівництво. Також педагоги таких класів матимуть 15% надбавки за перевірку зошитів.

«Завдяки цьому ми зможемо усунути нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють у підготовчих класах спеціальних шкіл. Адже з 1 вересня 2014 року в таких школах поетапно впроваджуються нові навчальні плани, які розраховані на те, що в структурі початкової школи є підготовчий та 1-4 класи. Тобто термін навчання становить 5 років, що дозволяє забезпечити дітям достатню кількість часу і для засвоєння навчального матеріалу, і для корекційно-розвиткової роботи. Незважаючи на те, що підготовчі класи були відкриті, умови роботи в них були гірші, тепер же ми врегулювали питання необхідних надбавок», – пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Окрему доплату в граничному розмірі 20% також встановлено для педпрацівників та помічників вихователів, які працюють в інклюзивних класах чи групах. Це поширюватиметься на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

«Для нас є дуже важливим розвивати інклюзивне освітнє середовище, щоб люди з особливими потребами мали доступ до якісних освітніх послуг. Зокрема, це один з пріоритетів Нової української школи. Державою виділяється цільова субвенція на підтримку інклюзивної освіти – придбання засобів корекції, дидактичних матеріалів, проведення додаткових корекційно-розвиткових занять. Але, звісно, ми маємо фінансово підтримати працівників таких класів і груп за рахунок додаткової надбавки», – зазначила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що раніше Уряд прийняв постанови, що в середньому підвищують зарплати вчителів у 2018 році на 25%.