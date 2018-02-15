АТО: ворог активізувався, є четверо поранених

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування продовжували здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Особливо активно агресор діяв за темної пори доби.

На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Травневого і Майорська.

На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки, де ворог вів вогонь по українських захисниках із 82-мм мінометів гранатометів та кулеметів. У цьому ж районі окупанти неодноразово стріляли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і піхотного озброєння по захисниках шахти Бутівка. Окрім того, важкі міномети ворог задіяв поблизу Водяного на Приазов’ї і біля Новотроїцького. При цьому загарбники супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів і стрілецької зброї. Біля Красногорівки противник вів вогонь із озброєння БМП та цілого арсеналу стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню четверо українських захисників зазнали поранень. Їх усіх було оперативно евакуйовано до мобільних госпіталів. Військові лікарі характеризують стан здоров’я кожного воїна як задовільний, інформує штаб АТО.