Міського голову Одеси та його заступника затримали детективи НАБУ

14 лютого, в аеропорту Бориспіль детективи НАБУ та прокурори САП відповідно до ст. 208 КПК України затримали Одеського міського голову та його заступника, яких підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України («Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»).

Наразі з усіма підозрюваними виконуються слідчі та процесуальні дії, а також вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадуємо, що 13 лютого детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, в т.ч. і чинному меру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За версією слідства, зазначені особи можуть бути причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси. Так, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП «Завод «Краян», за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

Завдяки вжитим заходам вдалось запобігти цій спробі легалізації й домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчиняються спроби зняти арешту з рахунків, в тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року.

Досудове слідство триває.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.