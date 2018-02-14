На Львівщині СБУ викрила на хабарі посадовця міграційної служби
Посадовець вимагала від громадян гроші за «позачергове» оформлення документів для виготовлення закордонних паспортів.
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі провідного спеціаліста Галицького відділу Державної міграційної служби України у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагала від громадян гроші за «позачергове» оформлення документів для виготовлення закордонних паспортів. Свої «послуги» вона оцінювала у дві тисячі гривень за паспорт. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю у службовому кабінеті під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень за п`ять закордонних паспортів.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.