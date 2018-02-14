Цікава знахідка: 8 кілограмів срібла заховали у вугілля

Учора в пункті контролю «Конотоп» під час перевірки потяга «Київ-Москва» прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці завадили вивезенню великої партії контрабандних ювелірних виробів.

У ході реалізації інформації, отриманої від співробітників оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, спільна міжвідомча група під час огляду робочого тамбура одного з пасажирських вагонів, у ящику для вугілля виявила 7 пакунків з ювелірними виробами, виготовлених з металу сріблясто-білого кольору, зовні схожого на срібло.

Наразі прикраси у кількості понад 700 одиниць, загальна вага яких склала майже 8 кілограмів, вилучені компетентними органами. Проводяться відповідні заходи щодо з’ясування усіх обставин припиненого правопорушення.