ООН планує ввести в Україну 24 тис. миротворців

Для подолання кризи в Україні, ООН повинна розглянути питання про відправлення туди 20 тис. солдатів із країн, що не входять у НАТО, та 4 тис. поліцейських. Такий висновок випливає з нового рапорту, який буде представлений цього тижня. Рейтер повідомляє про документ у понеділок.

Звіт було підготовлено на прохання колишнього голови НАТО Андерса Фога Расмуссена, який нині є радником президента України Петра Порошенка. Документ буде представлений чиновникам у суботу на Мюнхенській конференції з питань безпеки; зі звітом ознайомиться, серед інших, спеціальний посланник США в Україні Курт Волкер.

«Операція вимагала б участі деяких європейських країн, таких як Швеція, країн, що мають досвід миротворчого контингенту, таких як Бразилія та країн, які користуються довірою Росії, таких як Білорусь», - стверджує автор звіту і експерт ООН в Колумбійському університеті Річард Гоуен.

Хоча деякі дипломати та експерти згадували про місію, яка нараховуватиме 50 тис. солдатів і поліцейських, Гоуен вважає нереальними очікування, що країни відправлять настільки великі сили. Крім того, настільки великі сили, найпевніше, викликали б опір Москви.

За словами Гоуана, створення миротворчих сил могло б дозволити провести місцеві вибори на сході України, що є частиною Мінських угод 2015 р., привернути Україні контроль над кордоном із Росією та вивести важку техніку з цієї території.

Сьогодні в Україні в рамках Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) діє близько 700 неозброєних цивільних спостерігачів. Проте їх присутність не зменшила напруженості на місцях.

Як пише агентство Рейтер, існує чимало перешкод для затвердження будь-яких сил ООН в Україні. Росія, яка має право вето як постійний член Ради Безпеки ООН, повинна була б затвердити всі детальні узгодження. Також незрозуміло, чи Швеція хотіла б керувати місією.