Порошенко руйнує Україну, Європа повинна щось із цим робити, - Саакашвілі

Опозиційний політик Михайло Саакашвілі просить допомоги у Євросоюзу і канцлера Німеччини Ангели Меркель (Angela Merkel). "У кафе в Києві на мене напали чоловіки в масках, вони викрали мене, погрожували мені і вивезли мене на приватному літаку в Польщу. За цією акцією стоїть корумпований український президент Петро Порошенко", - сказав у понеділок, 12 лютого, газеті Bild Саакашвілі.

Якщо ЄС і, зокрема, Ангела Меркель нічого не зроблять, то Україна прийде до краху, оголосив політик. "Порошенко руйнує цю країну і хоче позбутися від мене, так як я виступааю проти корупції", - додав Саакашвілі. Він оголосив, що повернеться в Україну законним способом. "Ми виграємо цю битву", - запевнив політик.

Михайло Саакашвілі був затриманий в Києві 12 лютого і потім доставлений на літаку до Варшави. Політик був допущений на територію Польщі згідно із заявою про реадмісію, поданою Національною міграційною службою України.