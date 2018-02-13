Саакашвілі опублікував нове відео свого затримання

Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі опублікував в фейсбуці нове відео свого затримання в Києві.

«Його били в обличчя, всю дорогу до літака закривали рот і очі, погрожували вистрілити, тримали притиснутим до підлоги мікроавтобуса і вертольота», - йдеться у підписі до відеозапису.

На відео видно, як більше 10 чоловік в камуфляжі вриваються в ресторан, де знаходився Саакашвілі, після чого виводять його на вулицю, притримуючи за волосся.

Раніше Саакашвілі заявив, що має намір знайти спосіб повернутися на Україну.

У Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Нагадаємо, 10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.