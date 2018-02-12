На кордоні затримано двох злочинців

Прикордонники затримали двох українців, які вчинили злочини в Житомирській області та Одесі

Двох злочинців, яких розшукували правоохоронці в Житомирській області та Одесі затримали минулої доби прикордонники в пунктах пропуску на державному кордоні.

Так, прикордонники Чернігівського загону зупинили учора вночі громадянина України, який повертався додому через пункт пропуску «Нові Яриловичі». Як було встановлено, його розшукували співробітники Національної поліції Житомирської області за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство).

А прикордонники Білгород-Дністровський загону в пункті пропуску «Кучурган-авто» затримали ще одного нашого співвітчизника, який також повертався в Україну. Він розшукувався правоохоронцями Одеси за ст. 119 КК України (Вбивство через необережність). Проінформовано ініціатора.

Обидва виявлених правопорушники для подальших правових рішень передано співробітникам Національної поліції.