АТО: 11 порушень режиму припинення вогню, один поранений

Минулої доби опорні пункти Збройних Сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

На Луганському напрямку ворог, у вечірній час, з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського. Також, вдень, бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.

На Донецькому напрямку противник, за світлої пори доби, взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення, інформує штаб АТО.