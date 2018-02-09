Пенсії військовим будуть диференційовані

Підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим, тобто люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій, мають отримувати більш високі пенсійні виплати, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

"Усіх, хто воює, захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте розуміти, що в цій системі є і ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, і жодного разу не бачив, що таке бойові дії... Ми не повинні всіх ставити на одну планку. В цьому я глибоко переконаний", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що, незалежно від того, коли буде прийнятий законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям, в лютому або в березні, пенсії усім будуть перераховані з 1 січня 2018 року, додавши, що кошти на це є.