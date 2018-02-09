Пенсії військовим будуть диференційовані
Учасники бойових дій повинні отримувати вищі пенсійні виплати.
Підвищення пенсій військовослужбовцям має бути диференційованим, тобто люди, які безпосередньо були учасниками бойових дій, мають отримувати більш високі пенсійні виплати, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.
"Усіх, хто воює, захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте розуміти, що в цій системі є і ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, і жодного разу не бачив, що таке бойові дії... Ми не повинні всіх ставити на одну планку. В цьому я глибоко переконаний", - зазначив прем'єр.
Він підкреслив, що, незалежно від того, коли буде прийнятий законопроект про підвищення пенсій військовослужбовцям, в лютому або в березні, пенсії усім будуть перераховані з 1 січня 2018 року, додавши, що кошти на це є.