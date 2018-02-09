Прикордонники викрили базу зберігання понад 10 тонн контрабандного спирту
Виявлено місце накопичення підакцизних товарів.
Учора, 8 лютого, в селі Серебрія, на березі Дністра прикордонники Могилів-Подільського загону виявили ознаки можливих порушень.
В ході проведення перевірочних заходів офіцерами оперативного підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з представниками ДФС України у Вінницькій області виявлено місце накопичення підакцизних товарів.
У подальшому, в рамках розпочатого кримінального провадження, спільною міжвідомчою групою було проведено обшук в одному з приватних домоволодінь.
В результаті обшуку правоохоронці виявили 48 пластикових ємкостей, у яких знаходилося понад 10,5 тонн спирту.
Виявлений спирт вилучено представниками ДФС.
Тривають заходи зі встановлення обставин та осіб, причетних до даної оборудки.