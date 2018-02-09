Сигарет на майже 5 мільйонів гривень дістали із котушок з кабелем
Громадянин Литви намагався перевезти приховані тютюнові вироби.
Як повідомлялось раніше, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці завадили переміщенню через українсько-румунський кордон великої партії тютюнових виробів.
В пункті пропуску «Дякове» у котушках з кабелем, які вантажним автомобілем «Вольво» віз до Болгарії 44-річний громадянин Литви, правоохоронці виявили приховані тютюнові вироби.
Щойно закінчився підрахунок тютюнової продукції. З’ясувалось, що у котушки «винахідники» запакували 157 500 пачок сигарет різних марок.
Наразі здійснюється оцінка виявленої контрабанди, ймовірна сума якої може скласти майже 5 мільйонів гривень.