Сигарет на майже 5 мільйонів гривень дістали із котушок з кабелем

Як повідомлялось раніше, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці завадили переміщенню через українсько-румунський кордон великої партії тютюнових виробів.

В пункті пропуску «Дякове» у котушках з кабелем, які вантажним автомобілем «Вольво» віз до Болгарії 44-річний громадянин Литви, правоохоронці виявили приховані тютюнові вироби.

Щойно закінчився підрахунок тютюнової продукції. З’ясувалось, що у котушки «винахідники» запакували 157 500 пачок сигарет різних марок.

Наразі здійснюється оцінка виявленої контрабанди, ймовірна сума якої може скласти майже 5 мільйонів гривень.