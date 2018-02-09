Сигарет на майже 5 мільйонів гривень дістали із котушок з кабелем

Сигарет на майже 5 мільйонів гривень дістали із котушок з кабелем

Громадянин Литви намагався перевезти приховані тютюнові вироби.

Джерело: Відомості

Як повідомлялось раніше, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці завадили переміщенню через українсько-румунський кордон великої партії тютюнових виробів.

В пункті пропуску «Дякове» у котушках з кабелем, які вантажним автомобілем «Вольво» віз до Болгарії 44-річний громадянин Литви, правоохоронці виявили приховані тютюнові вироби.

Щойно закінчився підрахунок тютюнової продукції. З’ясувалось, що у котушки «винахідники» запакували 157 500 пачок сигарет різних марок.

Наразі здійснюється оцінка виявленої контрабанди, ймовірна сума якої може скласти майже 5 мільйонів гривень.

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