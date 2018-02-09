АТО: спостерігається вогнева активність бойовиків

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120-мм по позиціях довкола Широкиного. З мінометів калібру 82-мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

Загалом за минулу добу зафіксовано 4 обстріли з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню на Приазов’ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги, інформує штаб АТО.