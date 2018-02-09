Одного з керівників державного підприємства Міноборони викрито на хабарі у розмірі 20 000 гривень

08.02.2018 року військовою прокуратурою Дарницького гарнізону спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та оперативними співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у ході санкціонованих Апеляційним судом м. Києва негласних слідчих (розшукових) дій, викрито одного з керівників державного підприємства Міністерства оборони України після отримання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень.

Установлено, що вищевказана службова особа в грудні 2017 року вимагала та у січні 2018 року отримала від приватного підприємця неправомірну вигоду в загальній сумі 20 000 гривень за укладення договору зберігання майна між державним підприємством Міністерства оборони України та вказаним приватним підприємцем та за неперешкоджання у подальшому господарській діяльності останнього.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання виявлено та вилучено частину переданої неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на майно останнього.