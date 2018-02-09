Одного з керівників державного підприємства Міноборони викрито на хабарі у розмірі 20 000 гривень
Військовослужбовець сприяв укладенню договору зберігання майна між державним підприємством та вказаним підприємцем.
08.02.2018 року військовою прокуратурою Дарницького гарнізону спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та оперативними співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у ході санкціонованих Апеляційним судом м. Києва негласних слідчих (розшукових) дій, викрито одного з керівників державного підприємства Міністерства оборони України після отримання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень.
Установлено, що вищевказана службова особа в грудні 2017 року вимагала та у січні 2018 року отримала від приватного підприємця неправомірну вигоду в загальній сумі 20 000 гривень за укладення договору зберігання майна між державним підприємством Міністерства оборони України та вказаним приватним підприємцем та за неперешкоджання у подальшому господарській діяльності останнього.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання виявлено та вилучено частину переданої неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на майно останнього.