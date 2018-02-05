МОЗ оновило перелік «Доступних ліків»

Сьогодні, 5 лютого 2018 року, Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою – Наказ МОЗ України від 05.02.2018 № 177: https://goo.gl/Tkrg3E.

До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 – іноземних. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 198 препаратів 43 виробники.

Оновлений реєстр також був доповнений ще 2 діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу — Лозартан (11 препаратів) та Глібенкламід (3 препарати). Загалом у програмі 23 діючі речовини.

У порівнянні з попереднім переліком у новому реєстрі стало на 24 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на 14 – для діабету ІІ типу, на 3 – для лікування бронхіальної астми.

Завдяки новому механізму ціноутворення (додаткові 5 днів для фармкомпаній для зниження своїх цінових пропозицій), список безоплатних препаратів вдалося розширити додатково на 13 найменувань. В новому переліку вже міститься 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться за державний кошт.

“Зростання кількості препаратів навіть без розширення на нові групи захворювань – це, безперечно, один із найяскравіших показників, що урядова програма “Доступні ліки” є дуже успішною політикою. Ще одна добра новина: від сьогодні ми маємо суттєво більший асортимент безоплатних ліків. Завдяки новим ініціативам, ухвалених Урядом, до програми вдалося долучити ще 15 безоплатних торгових найменувань. А це щонайменше додаткових 4,5 млн упаковок ліків”, - зазначив заступник Міністра Роман Ілик.

Реєстр препаратів програми “Доступні ліки”, зокрема, включає інформацію про торгівельні назви препаратів, діючі речовини, форму випуску, дозування, виробника, роздрібну ціну за упаковку та суму доплати.

Нагадаємо, урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За 9 місяців роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми майже за 14 млн рецептів на понад 614 мільйонів грн бюджетних коштів.

Число пацієнтів, які прийшли до лікаря та отримали рецепт на «Доступні ліки», в середньому у регіонах коливається від 100 до 300 тис. За час, коли програма набирала обертів і люди почали їй довіряти, кількість пацієнтів збільшилася у 10 разів.

Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 6 761.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.