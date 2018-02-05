На кордоні з Польщею вилучили раритетну «Волгу»

У пункті пропуску «Шегині» під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці виявили транспортний засіб зі зміненою реєстраційною табличкою.

Учора під час оформлення на виїзд з України автомобіля «ГАЗ-21» української реєстрації, за кермом якого перебував 38-річний житель Львівщини, прикордонники вирішили провести повну ідентифікацію транспортного засобу. Під час спеціальної перевірки правоохоронці з’ясували, що номер кузова автомобіля 1968 року випуску не відповідає номеру, вказаному у дублюючій таблиці.

По даному випадку прикордонники проінформували співробітників Національної поліції, які в подальшому вилучили транспортний засіб для проведення експертного дослідження та прийняття правового рішення.