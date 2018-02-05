На Закарпатті правоохоронці виявили осіб, які відстрілювались, втікаючи від прикордонників

Правопорушників, які здійснили неправомірні дії у контрольованому прикордонному районі, затримали учора прикордонники в ході спільних заходів зі співробітниками Національної поліції на Закарпатті.

Під час патрулювання прилеглої до кордону території прикордонний наряд відділу «Богдан» Мукачівського загону помітив зупинку транспортного засобу «Тойота Ленд Крузер» чеської реєстрації, з якого вийшло двоє невідомих та направились у бік державного кордону. На законну вимогу прикордонників зупинитись та надати документи чоловіки почали втікати, один з них здійснив кілька пострілів вгору. В свою чергу прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору, але це не зупинило зловмисників, які вдались до втечі у напрямку населеного пункту Богдан.

По даному факту прикордонники повідомили співробітників Рахівського відділення Національної поліції в Закарпатській області та розпочали оперативно - розшукові заходи. В ході проведеної перевірки вдалось встановити та затримати правопорушників. Ними виявились 30 та 25-річний жителі селища Богдан Рахівського району Закарпатської області. Крім того, правоохоронцями виявлено автомобіль, стріляну гільзу та вилучено мисливський карабін.

Затриманих осіб доставлено до відділу прикордонної служби «Богдан» з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ст.ст. 202, 185-10 КУпАП. Пояснити свої вчинки затримані відмовились. Оцінку діям правопорушників та міру покарання визначатиме суд.