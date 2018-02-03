АТО:Агресор продовжує застосовувати міномети та піхотне озброєння

Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася вчора за світлої пори доби. Агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-мм мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 4 обстріли оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

За уточненою інформацією 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.

За минулу добу, унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовців було оперативно евакуйовано до військових госпіталів та надано необхідний обсяг лікарської допомоги, інформує штаб АТО.