На кордоні затримано вантажівку з деревиною

Автомобіль з деревиною затримали прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону учора ввечері у контрольованому прикордонному районі.

Вантажний автомобіль «Урал» правоохоронці зупинили в районі н.п. Гусарівка в ході реалізації інформації, яка надійшла від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби. Тягач з причепом був завантажений близько 20 кубами лісоматеріалів. Однак водій, громадянин України, не зміг надати дозвільні документи на перевезення деревини. Наразі вантаж передано співробітникам Нацполіції.

Крім того, до Овруцького відділу поліції в Житомирській області буде направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.246 КК України «Незаконна порубка лісу».