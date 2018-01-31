Протягом 2017 року виявлено незаконно переміщуваних товарів на 440 млн грн

У минулому році з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону основні зусилля спрямовувались на нарощення щільності охорони, удосконалення структури прикордонного відомства, реформування мобільних сил та резервів, технічне переоснащення та формування прикордонника-професіонала.

На Сході країни розпочато розгортання нового Донецько-Луганського регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону. Їх діяльність буде спрямована на виконання завдань на лінії зіткнення, що покращить якість управління та міжвідомчу взаємодію.

Варто зазначити, що у 2017 році у рази зросли показники оперативно-службової діяльності прикордонників у порівнянні із попереднім роком. Загалом протягом минулого року було припинено 98 тис. правопорушень, дискредитовано діяльність 155 протиправних груп, виконано понад 8 тис. доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, затримано 3,8 тис. незаконних мігрантів, а ще виявлено під час проведення заходів контролю 917 од. зброї, 19 тис. боєприпасів, 13 кг вибухівки, а також 900 кг наркотиків і психотропів.

Крім того, в рамках протидії економічній злочинності було виявлено незаконно переміщуваних товарів на 440 млн грн та вилучено у зловмисників понад 8 млн пачок контрабандних сигарет.

Також збільшилися і обсяги пасажиро-транспортних потоків. Всього у 2017 році прикордонниками оформлено 97 млн осіб та майже 21 млн транспортних засобів (збільшення на 9% та 2% у порівнянні з 2016 роком).