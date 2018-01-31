400 тисяч українців вже скористалися перевагами безвізу (інфографіка)

Протягом минулого року у Держприкордонслужбі проводилась системна робота з удосконалення контрольних процедур. Успішно виконано державне завдання у рамках запровадження безвізу з ЄС для громадян України.

Загалом з 11 червня 2017 року безвізовим порядком скористались майже 400 тисяч українців, з них 36 % - це пасажири авіаційних пунктів пропуску. Найчастіше наші співвітчизники обирали маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше - через пункти пропуску між Україною та Словаччиною.

Крім того, за даними підсумкової Колегії Держприкордонслужби за 2017 рік, 157 пунктів пропуску вже обладнані біометричним устаткуванням.