У «Борисполі» затримано вербувальника бойовиків до терористичних угруповань

Громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій, затримали вчора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в аеропорту «Бориспіль».

Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари. За попередньою інформацією співробітники Держприкордонслужби встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань.

Іноземця прикордонники відразу затримали та передали співробітникам Нацполіції. По даному факту повідомлено українське бюро Інтерполу в м. Києві.