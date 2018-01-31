АТО: Три обстріли, один боєць загинув, ще двоє зазнали поранень

Протягом минулої доби, в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

На Донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецьказброя – біля Водяного.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку окупантів.

На жаль, серед наших військовослужбовців знову є втрати. У наслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень, інформує штаб АТО.