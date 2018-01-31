На Київщині припинено незаконну схему корупційного розмитнення товарів

30 січня 2018 року військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України за оперативного супроводу працівників Головного Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, за результатами ретельно спланованих негласних слідчих (розшукових) дій, виявлено та припинено злочинну схему корупційного розмитнення товарів на Київській міській митниці ДФС України.

Установлено, що кожен із суб’єктів господарювання за безперешкодне митне оформлення товарів мав сплачувати здирникам кошти в сумі 750 доларів США за кожен контейнер.

На виконання зазначеної схеми, одним із керівників митниці, через залучених посередників, в декілька етапів - впродовж з листопада 2017 року по січень 2018 року, шляхом вимагання від підприємців одержано кошти у сумі 4 650 доларів США.

На даний час тривають невідкладні першочергові слідчі дії, посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому та одному з керівників Київської митниці ДФС України готуються повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від займаної посади та арешт майна.

Довідково:

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.