На Чернігівщині викрито прикордонника–хабарника під час одержання хабара

29 січня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, спільно зі співробітниками УЗЕ ДЗЕ у Чернігівській області та відділення внутрішньої безпеки по Чернігівському прикордонному загону в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженнi за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, викрито факт одержання неправомірної вигоди в сумі 5600 грн. працiвником Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України від кандидата до служби у складі підрозділів Державної прикордонної служби України за складання висновку щодо його ступеня професійно-психологічної придатності з критерієм відповідності "Придатний".

Того ж дня, правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на майно.