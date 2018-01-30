У Чорнобильській зоні затримано двох «сталкерів»
Двоє українців незаконно потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму.
Двох громадян України, які незаконно потрапили на територію зони відчуження, виявили вчора прикордонники Житомирського загону.
Військовослужбовці відділу «Іванків» спільно з представниками Національної поліції на околиці населеного пункту Дитятки, що на Київщині, затримали двох українців, які незаконно потрапили до зони відчуження з метою екстремального туризму.
Наразі на правопорушників складено адміністративні матеріали за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.