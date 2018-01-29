Стрілянина в Києві:поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у причетності до стрілянини у Києві у приміщенні національної лотереї, внаслідок якої одна людина загинула, одна була поранена. Про це заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна". "Кілька хвилин тому особа, яка скоїла це вбивство, була затримана працівниками карного розшуку поліції Києва. В нього вилучено зброю, з якої, ми вважаємо, було скоєно злочин, але після проведення експертизи вже зможемо це довести. З ним наразі працюють слідчі", - йдеться у повідомленні. Кріщенко повідомив, що затриманим є уродженець Вінницької області 1989 року народження, чоловік працює в охоронній структурі. Затриманий був раніше судимий за крадіжки.

Як зазначив Кріщенко, конфлікт із стріляниною стався через те, що власники приміщення ділили між собою будівлю. "Конфлікт на грунті того, що власники ділили між собою будівлю і є два рішення суду, які суперечать одне одному і віддають власність у різні руки", - зазначив він.