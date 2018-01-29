Майже 140 тисяч пачок сигарет виявили у палетних дошках

Майже 140 тисяч пачок контрабандних сигарет виявили у палетних дошках в автомобілі «DAF» польської реєстрації, який був затриманий на минулому тижні у пункті пропуску «Ужгород» прикордонниками Чопського загону спільно з митниками.

Перевозився товар з Російської Федерації до Чехії, однак був зупинений на українсько-словацькому кордоні. Загальна попередня вартість виявленого та перерахованого курива склала близько 2 млн гривень.

Варто зазначити, що товар білоруського виробництва, який перевозив 24-річний громадянин Білорусі, був без акцизних марок.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження та внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».