Суд переніс розгляд позову Саакашвілі про позбавлення громадянства на 10 лютого

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України переніс розгляд позову лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі про позбавлення громадянства на 10 лютого 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна. Зазначимо, сьогодні суд розглядав скаргу Саакашвілі на указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства. Перед засіданням політик заявив, що даний указ засекретили. "Ми вимагали копію указу про позбавлення мене громадянства. Як виявилося, цей указ засекречено, і нам його не надали", - заявив він і звинуватив Адміністрацію президента у фальсифікації документів. При цьому суд відмовив захисту Саакашвілі в клопотанні про неможливість участі представника президента України у засіданні. Однак задовольнив клопотання про перенесення засідання на 10 лютого у зв'язку з наміром адвокатів перевірити законність формування складу суду. "Ми задовольняємо клопотання на 16 лютого о 10:00. Прохання бути готовими до процесу та пам'ятати, що двомісячний строк закінчується 3 березня", - заявила головуюча суддя Раїса Ханова. Нагадаємо, минулого тижня суд визначив запобіжний захід для Саакашвілі у вигляді нічного домашнього арешту. Політика підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності. 26 липня 2017 року указом Порошенка українське громадянство Михайла Саакашвілі було припинено через недостовірну інформацію, зазначену в анкеті при отриманні українського громадянства в 2015 році. З цього моменту Саакашвілі є особою без громадянства.