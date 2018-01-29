Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми

Представники оперативно-розшукового підрозділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно зі співробітниками Управління боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Донецькій області, виявили злочинне угруповання, яке вербувало жінок з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

Злочинці вербували та переправляли наших співвітчизниць, які опинились у скрутному фінансовому становищі, до Туреччини з метою подальшої їх експлуатації у сфері надання послуг інтимного характеру.

Так, днями спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників ДПСУ та представників УБЗПТЛ ГУ НП в Донецькій області в Харківському міжнародному аеропорту під час прикордонно-митного оформлення рейсу «Харків-Стамбул», було затримано пособника організатора протиправної діяльності, який намагався вивезти за кордон двох громадянок України 1997 та 1989 років народження до Туреччини з метою сексуальної експлуатації.

Ввечері того ж дня, в ході проведення подальших оперативно-слідчих заходів в м. Харків правоохоронцями виявлено та затримано громадянина України, жителя м. Маріуполь, який організував канал незаконної торгівлі людьми. В результаті обшуку його помешкання, правоохоронці виявили беззаперечні докази, які вказували на його причетність до злочинної діяльності.

Наразі фігурантів справи затримано, тривають оперативно-слідчі заходи.