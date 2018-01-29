АТО: За добу зафіксовано чотири обстріли

У вечірній час на лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати Мінські домовленості.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог, зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів, декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку, з гранатометів, незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Широкиного.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами.

У результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав, інформує штаб АТО.