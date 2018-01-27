АТО: Ворог бив один раз, один поранений

Друга половина минулої доби, починаючи з 13.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ провели 1 обстріл позицій української армії.

На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує штаб АТО.