У провідника залізничного потяга знайшли 30 тисяч фільтрів до електронних сигарет

Учора у залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» співробітники Держприкордонслужби знайшли партію фільтрів до електронних сигарет, прихованих провідником.

Під час здійснення заходів контролю в одному із вагонів пасажирського потягу «Кишинів-Москва», а саме – в баку над умивальником робочого купе провідника, правоохоронці виявили 3 коробки з фільтрами до електронних сигарет, загальна кількість яких склала біля 30 тисяч штук.

Як з’ясували прикордонники Сумського загону, 33-річний провідник потягу, громадянин Молдови, таким чином мав намір незаконно перемістити зазначений товар через державний кордон України.

Стосовно правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали, а товар вилучено працівниками фіскальної служби встановленим порядком.