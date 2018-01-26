СБУ виявила в соцмережі 31 терористичний сайт

Співробітники Служби безпеки України під час здійснення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявили реєстрацію в українській доменній зоні сайтів, що пропагують ідеї міжнародного тероризму.

Під час перевірки оперативної інформації, завдяки плідній співпраці з IT-компаніями, правоохоронці встановили, що терористичні веб-ресурси незаконно зареєстровані в Україні та адмініструються з інших країн. У результаті спільних дій було заблоковано тридцять один сайт, на яких пропагувалась діяльність міжнародних терористичних організацій, заборонених в Україні.

Робота підрозділів СБ України з виявлення та блокування терористичних веб-ресурсів будь-якого спрямування, які зареєстровані в Україні з порушенням чинного законодавства, триває.