Підроблений штамп Посольства України у Литві зіпсував українцю подорож

Учора в пункт пропуску «Паланка», де здійснюється спільний контроль з прикордонниками Молдови, на виїзд з України прибув 45-річний громадянин на автомобілі литовської реєстрації.

На паспортний контроль чоловік надав закордонний паспорт, під час вивчення якого прикордонники звернули увагу на відмітку Посольства України в Литовській Республіці про постійне місце проживання в Литві. Фахівець з перевірки документів, використовуючи технічні засоби прикордонного контрою, виявив ряд ознак, які свідчили що ця відмітка повністю підроблена, а саме – Герб України, літери, гарнітура шрифту, лінії та написи не відповідали встановленим зразкам.

Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» направлено до Нацполіції.