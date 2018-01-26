В Україні запрацював центр забезпечення кібернетичної безпеки

Учора в Києві Голова СБ України Василь Грицак відкрив Ситуаційний центр забезпечення кібернетичної безпеки, створений на базі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

СБ України у 2017 році отримала технічне обладнання та програмне забезпечення для роботи Центру в рамках виконання першого етапу Угоди про реалізацію Трастового фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки. «Минулого року фахівці Служби зафіксували та відбіли понад п’ятдесят кібератак різного ступеня потужності, окремі з яких за руйнівними наслідками могли бути набагато гіршими, ніж славнозвісний «Petya-A», - повідомив Василь Грицак.

Основний напрямок хакерських кібератак спрямований на системи та об’єкти критичної інфраструктури нашої країни, урядові та банківські установи. Співробітники Служби встановили саме російське походження останніх масштабних кібератак, адже спецслужби РФ зробили Україну своєрідним полігоном для відпрацювання хакерських атак на інші країни. «Ми з іноземними партнерами чітко усвідомлюємо, що без співпраці та обміну досвідом, неможливо ефективно протидіяти російській агресії у кіберпросторі», - зазначив Голова СБУ. Він висловив вдячність представнику офісу НАТО за надану підтримку.

Ключовими можливостями Центру стануть система виявлення та реагування на кіберінциденти та лабораторія з комп’ютерної криміналістики. Вони дозволять попереджати кібератаки, встановлювати їх походження, аналізувати для вдосконалення протидії. За підтримки міжнародної спільноти в Україні буде створена мережа ситуаційних Центрів кібербезпеки, базовим з яких стане київський.

Принциповим аспектом роботи ситуаційного центру буде його відкритість для співпраці з усіма суб’єктами забезпечення кібербезпеки: установами, організаціями, підприємствами та профільними фахівцями.

Ситуаційний центр готовий надавати необхідний захист не тільки об’єктам критичної інфраструктури, державним установам та підприємствам. «Будь-який представник великого, середнього та навіть малого бізнесу може звернутися до центру за консультаціями та допомогою», - запевнив Голова СБУ.