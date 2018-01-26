АТО: три обстріли, двоє поранених

Позиції Збройних Сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького. На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.

Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО. Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу.