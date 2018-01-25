В аеропортах Херсона та Києва затримано двох злочинців

Учора в пункт пропуску «Херсон-авіа» рейсом зі Стамбула прибув громадянин Туреччини. Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу. Даного громадянина розшукували правоохоронні органи Франції за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів.

Прикордонники затримали іноземця та встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

А в столичному аеропорту, в пункті пропуску «Жуляни», прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали нашого співвітчизника, який прилетів із Будапешта. Чоловіка розшукували вітчизняні правоохоронці за ст. 190 КК України (Шахрайство). Наразі громадянина України передано представникам поліції.