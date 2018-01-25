Цукерки з марихуаною та сухий сніданок з наркотиками виявили прикордонники на Одещині

Учора на Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у нашого співвітчизника приховані наркотичні речовини.

31-річний громадянин України через пункт пропуску «Кучурган» пішки прямував до Молдови. Під час проходження прикордонно-митного контролю на чоловіка зреагував службовий собака прикордонників, натренований на пошук наркотиків.

В ході поглибленої перевірки в особистих речах українця було виявлено згорток із речовиною рослинного походження, ймовірно марихуаною, та пакунок з порошком білого кольору, приховані в коробці серед шоколадних цукерок. А в упаковці сухого сніданку «Nesquik» з надписом «Знайомі вам інгредієнти» правоохоронці знайшли ще п’ять пакунків із наркотичним зіллям. Загальна вага виявлених речовин склала більше 15 грамів.

По даному факту до відповідних правоохоронних органів направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 309 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».