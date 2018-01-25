Контрабандисти покинули близько 20 ящиків сигарет посеред гірської річки

Доріжку слідів, яка вела у бік кордону, помітив дільничний інспектор прикордонної служби та повідомив у прикордонний підрозділ. Група реагування перевірила даний напрямок та виявила за кілька десятків метрів від кордону 20 ящиків сигарет. Контрабандисти, очевидно, помітивши прикордонників, покидали ящики в воду посеред гірської річки.

На даний час товар, який згодом буде переданий відповідним органам, доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають пошуки власників покинутих тютюнових виробів.