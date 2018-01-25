Громадянин Польщі приховав у холодильнику майже 20 тисяч фунтів стерлінгів

Не дозволену для переміщення через кордон суму вилучено.

Вчора, 24 січня, в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, було виявлено значну суму прихованої валюти.

Підозру прикордонників щодо можливого незаконного переміщення заборонених предметів викликала знервована поведінка водія вантажівки, 53- річного громадянина Польщі.

Згодом, під час спільного з працівниками ДФС поглибленого огляду автомобіля «Мерседес» прикордонники Мостиського загону у переносному холодильнику, під продуктами харчування, виявили приховані кошти. Всього в пакунку знаходилось 18 тисяч 890 фунтів стерлінгів.

Як з’ясувалося, іноземець задекларував тільки невелику частину валюти, тому, згідно з чинним українським законодавством, не дозволену для переміщення через кордон суму вилучено.

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