На Закарпатті прикордонники виявили велику партію сигарет у вантажівці з дошками

Транспортним засобом керував 24-річний громадянин Білорусі.

Сьогодні близько опівдня у пункті пропуску «Ужгород» прикордонники Чопського загону спільно з митниками не допустили незаконне переміщення значної партії тютюнових виробів через українсько-словацький кордон.

Враховуючи оцінку ризиків прикордонники Чопського загону прийняли рішення про поглиблений огляд вантажівки «DAF» польської реєстрації, яка прибула у вищевказаний пункт пропуску. Під час перевірки з’ясувалося, що у вантажному автомобілі намагалися перевезти до країн Євросоюзу сигарети білоруського виробництва без акцизних марок. Вони були приховані у ламінованих дошках, які, як стало відомо, транспортним засобом 24-річний громадянин Білорусі віз до Чехії.

Зараз вживаються заходи щодо розвантаження автівки та перерахунку тютюнових виробів, адже їх кількість може бути досить значною.

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