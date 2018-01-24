На Закарпатті прикордонники виявили велику партію сигарет у вантажівці з дошками
Транспортним засобом керував 24-річний громадянин Білорусі.
Сьогодні близько опівдня у пункті пропуску «Ужгород» прикордонники Чопського загону спільно з митниками не допустили незаконне переміщення значної партії тютюнових виробів через українсько-словацький кордон.
Враховуючи оцінку ризиків прикордонники Чопського загону прийняли рішення про поглиблений огляд вантажівки «DAF» польської реєстрації, яка прибула у вищевказаний пункт пропуску. Під час перевірки з’ясувалося, що у вантажному автомобілі намагалися перевезти до країн Євросоюзу сигарети білоруського виробництва без акцизних марок. Вони були приховані у ламінованих дошках, які, як стало відомо, транспортним засобом 24-річний громадянин Білорусі віз до Чехії.
Зараз вживаються заходи щодо розвантаження автівки та перерахунку тютюнових виробів, адже їх кількість може бути досить значною.
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