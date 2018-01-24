Припинено діяльність мережі інформаторів терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України під час виконання комплексу заходів із забезпечення інформаційної безпеки держави зафіксували чергові факти використання спецслужбами РФ соціальних мереж для проведення підривної діяльності на шкоду національній безпеці України.

Оперативники спецслужби задокументували, що четверо мешканців Донеччини, які входили до агентурної мережі терористів, регулярно передавали через аккаунти у соцмережах інформацію про сили антитерористичної операції. Зловмисники, зокрема, повідомляли кураторам з спецслужб РФ дані про дислокацію та пересування військових підрозділів, задіяних в АТО у Краматорському та Слов’янському районах.

Співробітники СБУ також встановили, що інформатори адміністрували антиукраїнські спільноти у російських соцмережах, де розміщували спеціально підготовлені матеріали із закликами до зміни меж території України.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у чотирьох інформаторів комп’ютери та мобільні телефони, які використовувалися для передачі інформації представникам терористів та здійснення антиукраїнської пропаганди.

Відповідальність за зазначені протиправні дії передбачена ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.