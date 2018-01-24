Citroen, MAN та Volkswagen не пройшли прикордонний контроль

Учора в пункт пропуску «Доманове», на виїзд з України, прибув автомобіль «Citroen» 2007 року випуску. Під час перевірки транспортного засобу польської реєстрації спрацювала міжнародна база Інтерполу. Як з’ясували прикордонники Луцького загону, іномарка була викрадена на території Польщі.

Наразі по даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Автомобіль передано працівникам Нацполіції.

А прикордонники Сумського загону в пункті пропуску «Катеринівка» в ході здійснення заходів контролю вантажного автомобіля «MAN» 2008 року випуску зафіксували невідповідність номера кузова напівпричепа з даними, зазначеними в реєстраційних документах.

Стосовно водія, громадянина України, складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах). Транспортний засіб української реєстрації та напівпричеп передано Національній поліції.

Крім того, у пункті пропуску «Рава-Руська» правоохоронці Львівського загонувиявили ознаки зміни номера кузова легкового автомобіля «Volkswagen» 1992 року випуску польської реєстрації. Наш співвітчизник прямував іномаркою до Польщі.

Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченогостаттею 290 КК України «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу», направлено до Нацполіції.