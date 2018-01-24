СБУ вилучила контрабандних цигарок на понад сто тисяч доларів США

Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками та прикордонниками вилучили на Рівненщині велику партію контрабандних тютюнових виробів, які незаконно переправляли з однієї з сусідніх країн до ЄС.

Правоохоронці зупинили на міжнародному пункті пропуску Рівненської митниці вантажний автомобіль громадянина однієї з балканських країн. Під час огляду транспортного засобу оперативники спецслужби виявили двадцять сім тисяч блоків цигарок відомого бренду без марок акцизного збору, які були приховані під офіційно задекларованим вантажем.

За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість вилученого «товару» становить понад сто тисяч американських доларів.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативні дії.