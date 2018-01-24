Міноборони: 180 житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом на 2018 рік

Міністр оборони України доручив Генеральному штабу, Головному квартирно-експлуатаційному управлінню Збройних Сил України докласти максимум зусиль для відновлення та розвитку інфраструктури пунктів постійної дислокації військових частин, у першу чергу заново створених, задля належного розміщення та забезпечення повсякденної діяльності та потреб особового складу в них, на полігонах та навчальних центрах.

«Серед пріоритетних завдань на 2018 рік також будівництво понад 180 житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом. Це підвищить рівень мотивації особового складу до військової служби», – сказав Степан Полторак.

Він повідомив, що протягом 2017 року до сфери управління Міністерства оборони повернуто близько 50 об’єктів військової інфраструктури. Окрім цього, з метою удосконалення військової інфраструктури на 293 об’єктах здійснювалися роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Зокрема, розпочато будівництво сучасного стаціонарного бригадного табору на території Міжвідомчого центру підготовки (Широкий Лан), створено сучасну навчальну матеріально-технічну базу двох нових (Навчальний центр тактичної медицини (смт Десна), навчальний центр Військової служби правопорядку Збройних Сил (м. Львів) та відновлено 9 існуючих навчальних центрів. Окрім цього, у навчальному центрі підготовки підрозділів МЦМБ відкрито надсучасний Центр імітаційного моделювання.

Також для активного навчання військ триває розбудова Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії, Центру підготовки підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, інших центрів.