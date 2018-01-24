На Київщині викрито на хабарі посадовця поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника сектора патрульної служби одного з районних відділів поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав гроші від мешканця Києва, погрожуючи внести його автомобіль, на якому він нібито втік з місця ДТП, у розшуковий облік.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України проводять обшуки у фігуранта справи. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Тривають невідкладні слідчі дії.