На Київщині викрито на хабарі посадовця поліції

На Київщині викрито на хабарі посадовця поліції

Майор поліції вимагав гроші від мешканця Києва, погрожуючи внести його автомобіль у розшуковий облік.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника сектора патрульної служби одного з районних відділів поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав гроші від мешканця Києва, погрожуючи внести його автомобіль, на якому він нібито втік з місця ДТП, у розшуковий облік. 

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень. 

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України проводять обшуки у фігуранта справи. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва. 

Тривають невідкладні слідчі дії.

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