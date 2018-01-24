АТО: Вперше жодного пострілу, жодного постраждалого

Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню. 23 січня жодного обстрілу у бік позицій Збройних Сил України зафіксовано не було. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню.

Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості, інформує штаб АТО.