Президент підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Глава держави також підписав лист про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії у зв’язку із закінчення терміну і строку їх повноважень.

«Зараз ми запускаємо процес оновлення складу ЦВК», - зазначив Президент. Він наголосив, що питання формування нового складу Центральної виборчої комісії обговорюється вже дуже давно. За його словами, фракції дуже активно обговорювали його, але процес підбору кандидатів затягнувся.

«Сьогодні я радий, що нарешті всі фракції, внесли кандидатури, які відповідають всім критеріям. Я їх включив до складу подання», - повідомив Президент. Він нагадав, що основним критерієм був – новий склад ЦВК.

Глава держави також зауважив, що мав можливість обговорити питання формування нового складу Центрвиборчкому з неурядовими та громадськими організаціями. Він зазначив, що ці організації також підтримують якнайшвидше оновлення ЦВК.

«Я впевнений в тому, що ми спільно несемо відповідальність за якісне проведення і президентських, і парламентських виборів. І тому висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур і спецперевірок, Парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії», - наголосив Президент.

В свою чергу, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав дуже позитивним подання кандидатур членів ЦВК від Президента, як і передбачено Законом.

«Я невідкладно дам доручення, щоб кандидатури членів ЦВК подали на спецперевірку. Нагадаю, що відповідно до законодавства вона триватиме до 15 діб. Це той термін, який ми встигаємо (провести перевірку - ред.) до початку нової сесії», - сказав Андрій Парубій. Він також додав, що дасть доручення профільному комітету «невідкладно розглянути (подання - ред.), щоб ми вже в лютому вийшли на позитивне рішення оновити ЦВК». Голова Парламенту зауважив, що це рішення є «важливим і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів».